Coronavirus. Di Maio, 523 guariti. Ricorderemo di chi in questa fase è stato amico degli italiani

Agenpress – “In questi giorni rimbalzano sui media i numeri del coronavirus. Ma ce n’è uno che merita maggiore attenzione: 523. Si tratta delle persone che ad oggi sono guarite, un numero in continua crescita che deve trasmetterci forza e speranza. Ci stiamo impegnando con tutte le nostre forze per aiutare con gli strumenti utili i nostri cittadini e stanotte il Consiglio dei ministri ha approvato un nuovo decreto contenente importanti misure”.

Così Luigi Di Maio. “Un piano straordinario di investimenti e assunzioni nella sanità che ci permetterà di assumerà circa 20mila professionisti tra medici, infermieri e operatori socio sanitari. Il provvedimento prevede anche l’assunzione di specializzandi e il ritorno in corsia di medici pensionati. In arrivo anche circa 5mila impianti per la ventilazione assistita per potenziare i reparti di terapia intensiva.

– Capitolo giustizia. Nelle prossime due settimane gli uffici giudiziari saranno in regime di sospensione feriale. In questo modo avranno la possibilità di riorganizzarsi per poter lavorare in condizioni di massima sicurezza sanitaria. Si farà ricorso alle tecnologie telematiche e alle videoconferenze per le udienze, inoltre ci sarà la possibilità di celebrare udienze a porte chiuse.

Continuiamo a lavorare senza sosta, monitoriamo h24 l’evoluzione dei fatti e aggiornandovi sempre con la massima trasparenza.

In questo momento ci sono diversi cittadini italiani nel mondo che stanno avendo difficoltà a causa del Coronavirus.

Ci sono navi da crociera che vengono indirizzate verso altri porti solo perché hanno italiani a bordo e nostri connazionali a cui non viene permesso di accedere a determinati servizi da parte di privati, solo perché italiani.

Posso dirvi che stiamo seguendo uno ad uno tutti i casi, grazie al lavoro del Ministero degli Affari Esteri, e anche questa settimana abbiamo continuato a rimpatriare italiani in difficoltà.

L’Italia uscirà da questa crisi, perché gli italiani sono un grande popolo. E oltre ad avere una grande forza di volontà, avremo buona memoria di chi ci è stato vicino. Ci ricorderemo di chi in questa fase è stato amico degli italiani!.