Coronavirus. Iss, età media vittime 81 anni. Anziani stiano a casa. Non è sicuro che finirà in estate

Agenpress – “L’età media delle vittime è di oltre 81 anni, prevalentemente maschi e portatori di più patologie, l’80 per cento più di due, 60 per cento più di tre, solo due per cento non ne ha”.

Così Silvio Brusaferro dell”Istituto Superiore della Sanità, in conferenza stampa, invitando gli anziani a muoversi il meno possibile dalla propria abitazione, evitino i luoghi affollati e non affollino le sale d’attesa degli studi medici”.

“L’associazione di febbre e difficoltà a respirare sono i sintomi d’esordio: le persone stiano a casa e non affollino i pronto soccorso, specie gli anziani per la particolare fragilità del quadro italiano”.

“Abbiamo evidenze di atteggiamenti superficiali, servono grande attenzione e consapevolezza” sulle misure contro il coronavirus.

“Anche dove ci sono pochi casi bisogna adottare questi comportamenti per far diffondere più lentamente l’infezione. L’andamento mostra oggi una crescita, focalizzata su alcuni poli, serve un supporto perché la circolazione attorno venga rallentata”.

“La stagionalità non è detto sia un fattore risolutivo rispetto a questa infezione, non abbiamo evidenze per dire che il virus a quaranta gradi non si trasmette”.