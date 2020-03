Coronavirus. Lombardia, 3420 positivi, 808 in più di ieri. Borrelli, malati trasferiti in altre Regioni

Agenpress – Sono 154 i decessi, 18 in più rispetto a ieri. I positivi invece toccano quota 3420, 808 in più sempre rispetto al bilancio di ieri. 524 infine le persone dimesse. Lo comunica l’assessore del Welfare lombardo, Giulio Gallera. Un dato in forte crescita quest’ultimo, determinato, spiega l’esponente della giunta, dal fatto che ieri “300 tamponi non sono stati caricati dal laboratorio di Brescia”.

“C’è qualche criticità per i posti letto negli ospedali della Lombardia, ma abbiamo posti liberi in altre regioni per soccorrere la Regione Lombardia”, nel caso la richiesta venga formalizzata, ha detto il commissario della Protezione civile Angelo Borrelli.

“C’è una criticità che porterà credo all’attivazione della Centrale remota di soccorso sanitario (Cross), ancora non è stata attivata, ma noi abbiamo dei posti liberi nelle altre regioni per soccorrere la Regione Lombardia”. “La Cross è uno strumento della Protezione civile, già utilizzata per il terremoto, una struttura organizzata del 118, una a Pistoia e l’altra a Torino, che si attivano quando le centrali del 118 e la sanità regionale hanno bisogno di soccorso e non si riescono a trovare posti nella regione che chiede aiuto . Si attiva la Cross e va a distribuire le persone che hanno bisogno di assistenza nelle altre”.