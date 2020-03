Coronavirus. New York. Cuomo dichiara emergenza. Stati Uniti non vogliono usare test OMS

Agenpress – Andrew Cuomo dichiara l’emergenza nello Stato di New York per il coronavirus. Il governatore ha criticato poi il Centers for Disease Control and Prevention per la lentezza nei test.

Gli Stati Uniti non hanno voluto usare, neanche temporaneamente, il test sul coronavirus messo a punto dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e spedito a quasi 60 Paesi. L’indiscrezione, riportata da Politico, arriva mentre infuriano le polemiche per la mancanza di test nel Paese che – secondo molti – ha ancora un numero limitato di casi solo perché non vengono fatti esami in numero sufficiente.

Non è chiaro chi all’interno dell’amministrazione Trump abbia deciso di non usare i test dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, neanche nell’arco di tempo necessario al Centers for Disease Control and Prevention americano per mettere a punto un suo kit per gli esami. Sta di fatto che la decisione, riporta Politico, spiega la lentezza nella disponibilità dei test, chiesti a gran voce da molti Stati americani. Secondo gli esperti interpellati da Politico, l’incapacità di effettuare test ha rallentato la possibilità di effettuare diagnosi, favorendo una diffusione del coronavirus.