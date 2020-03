Coronavirus. Zingaretti positivo. In isolamento Ascani e Orlando

Agenpress -“Siccome il risultato dipende da ciascuno di noi, però, anche io seguirò alla lettera il protocollo sanitario. Ho contattato subito i numeri dedicati e, benché io abbia visto Nicola per soli 20 minuti nella conferenza stampa di Giovedì e non manifesti nessun sintomo, mi è stato suggerito l’isolamento fiduciario domiciliare per 14 giorni.

Sto bene. Nessuno che sia entrato in contatto con me rischia alcunché (mi sono premurata di chiederlo ai medici per poter dare anzitutto ai miei collaboratori informazioni attendibili). Ma ora è meglio esagerare nelle precauzioni piuttosto che essere imprudenti”. Lo afferma la viceministra dell’Istruzione Anna Ascani (Pd). “Naturalmente continuerò a lavorare da casa”.

In isolamento anche il vicesegretario del Pd Andrea Orlando. “Nel rispetto dei protocolli sanitari, avendo avuto contatti con il segretario Zingaretti, pur non presentando al momento alcuna sintomatologia, ho deciso di seguire il consiglio dei sanitari di stare in isolamento fiduciario domiciliare. Questa scelta è dovuta a una necessità precauzionale e di prevenzione.

Come ci indicano le linee guida e i protocolli sanitari è doveroso adottare ogni misura e attenersi scrupolosamente alle indicazioni previste dall’OMS e dal Ministero della Salute per evitare ogni rischio per la salute pubblica e contenere il più possibile la diffusione del contagio. Siamo davanti a una sfida inedita e tutti dobbiamo collaborare e fare la nostra parte con responsabilità. Per questo, con tutte le precauzioni necessarie, come stanno facendo molti italiani in questo momento, si rimane a casa, ma le attività continuano, il lavoro continua, gli impegni vengono portati avanti”.