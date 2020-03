Coronavirus. Zingaretti positivo. In isolamento Nardella e Cuperlo. Vespa tranquillo

Agenpress – Avendo di recente incontrato il segretario del Pd Nicola Zingaretti, risultato positivo al Coronavirus, il sindaco di Firenze Dario Nardella si è posto in autoquarantena volontaria, pur non manifestando sintomi, e rimarrà a casa per 15 giorni. Lo annuncia lo stesso Nardella in un video su instagram assicurando di stare bene.

In isolamento anche Gianni Cuperlo. “Il messaggio Facebook di Nicola trasmette serenità e forza. A lui un abbraccio e la convinzione che si va avanti e, come ha detto lui, si combatte. Ieri pomeriggio è passato nella mia stanza per uno scambio. Penso sia giusto, avendo sentito il suo staff, scegliere l’isolamento previsto in questi casi e la verifica sull’opportunità di fare il tampone. Con la stessa serenità e rigore che chiediamo agli altri. Per quanto vale ce lo metto anch’io quel post-it a chiusura che in tanti stanno appiccicando dove capita: Andrà tutto bene!”.

Di Zingaretti parla Bruno Vespa, che giovedì ha ospitato a Porta a Porta il segretario del Pd.

“Essendo l’unico ad aver contattato Nicola Zingaretti scrivendogli ‘in bocca al lupo’ invece di terrorizzarsi, posso dire che il suo portavoce mi ha chiamato per dirmi che vanno monitorate solo le persone che nelle ultime 48 ore sono state a 30 centimetri da lui per almeno mezz’ora… Peraltro ieri sera sono sempre stato a distanza di sicurezza da tutti i personaggi Rai presenti in studio. Li ringrazio per aver contribuito a fare una trasmissione di vero servizio pubblico premiata anche dagli ascolti (3,3 milioni. 14.2 di share)”.