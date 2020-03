I deputati europei chiedono almeno 1,4 miliardi di euro per la gestione delle emergenze

Il meccanismo di protezione civile dell’Unione europea ha bisogno di almeno €1,4 miliardi per il 2021-2027 per assicurare la capacità di risposta a disastri naturali ed emergenze

Agenpress. l Meccanismo di protezione civile dell’Unione europea aiuta i paesi a rispondere a emergenze e disastri. Nel passato è stato attivato in risposta a terremoti, incendi e inondazioni. Nelle ultime settimane è stato usato per rimpatriare i cittadini europei bloccati in Cina a causa della diffusione del Coronavirus.

Nella relazione adottata il 5 marzo 2020, la commissione Ambiente del Parlamento europeo afferma che il Meccanismo europeo di protezione civile dovrebbe ammontare ad almeno 1,4 miliardi di euro per il periodo 2021-2027, come proposto dalla Commissione europea.

I deputati hanno anche chiesto una maggiore chiarezza su come vengono divisi i fondi fra prevenzione, preparazione e risposta. La commissione ritiene che una somma più elevata dovrebbe essere dedicata alla preparazione.

Un meccanismo di difesa dell’UE per salvare vite umane

Il Meccanismo di protezione civile dell’Unione europea è un sistema collaborativo di mutuo soccorso creato nel 2001. Da allora è stato attivato più di 330 volte per rispondere a disastri naturali e creati dall’uomo, sia in Europa che fuori. È stato attivato nel caso di incendi boschivi, inondazioni, inquinamento marino, terremoti, uragani, incidenti industriali e situazioni di crisi sanitarie.

Per rispondere all’attuale espansione del virus COVID-19, il Meccanismo è stato usato per finanziare e coordinare la consegna materiale protettivo in Italia e di materiale medico di emergenza in Cina. È stato anche attivato per rimpatriare i cittadini UE dell’area di Wuhan in Cina e i passeggeri europei della nave Diamond Princess bloccata a Yokohama in Giappone.

Rinforzare la capacità di risposta alle emergenze

Quando un paese membro non riesce a far fronte a un disastro o a un’emergenza, può chiedere aiuto attraverso il Meccanismo. La Commissione europea coordina la risposta e assicura la copertura di almeno il 75% dei costi di trasporto e operativi.

Nel 2019 l’UE ha sviluppato una riserva aggiuntiva di capacità chiamata RescEU per l’assistenza diretta nel caso in cui le risorse messe in campo da un paese non fossero sufficienti.