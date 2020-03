L’opinione di Roberto Napoletano. Dire la verità

Agenpress. Arriverà il giorno in cui si dovranno dare spiegazioni esaurienti per capire come è stato possibile che la Lombardia abbia regalato all’Italia il podio mondiale dopo Cina e Corea per numero di contagi da Coronavirus. Occorrerà una trasparente discussione pubblica per capire quanto della abnorme spesa statale che il bilancio italiano trasferisce al sistema sanitario lombardo viene destinato alla prevenzione, alla sicurezza e all’igiene pubblica e quanto va invece a foraggiare quella attività privata che ha di certo eccellenze mediche ma è totalmente priva di cultura ospedaliera pubblica.

Quanto ha pesato il prolungato sonno della ragione lombardo-veneto nella terribile situazione italiana di oggi? Quanto è stato determinato dai fumi narcotizzanti di una superfatturazione che ha il suo moltiplicatore nei tagli dei trasferimenti alle sanità regionali del Mezzogiorno e ai conseguenti viaggi della speranza al Nord? Ma come è possibile che tutti i contagi nelle altre regioni partono proprio da quei focolai lombardi che mettono a nudo l’inspiegabile assenza di reattività e di organizzazione da parte della struttura sanitaria regionale nettamente più finanziata di Italia? Come si fa a non cogliere la differenza con l’azione di prevenzione e la regia scientifica/operativa dello Spallanzani di Roma che continua a trasferire fiducia e serenità a tutti?

