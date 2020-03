Bond (FI): Venezia, Padova e Treviso zone rosse: dal Governo misure draconiane ingiustificate.

Agenpress. “Il testo decretato stanotte dal Presidente del Consiglio dei Ministri vorrebbe andare nella direzione del contenimento della diffusione del virus, invitando con misure più incisive i cittadini alla prudenza.

Sorprende la questione delle tre province di Venezia, Padova e Treviso inserite nel decreto come zone rosse, visto che i numeri dei casi presenti finora non sembrano tracciare una tale gravità da giustificarne la decisione così drastica. Senza voler sollevare dubbi sulla veridicità o meno di quanto finora raccontato sui numeri e sugli sviluppi ipotetici dell’epidemia, è impensabile che non siano stati interpellati i governatori che vivono in prima persona i loro territori e sono i primi a poter valutare, insieme alle autorità sanitarie, la gravità o meno della situazione.

C’è quasi l’impressione che il premier Conte sia pressato da decisioni politiche da un lato e da una serie di consulenti integralisti dall’altro, a tal punto da prendere decisioni draconiane ingiustificate. Il Governo faccia chiarezza subito”.

Così in una nota il deputato di Forza Italia Dario Bond.