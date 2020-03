Coronavirus, Bergamini (FI) “tutelare aziende italiane contro speculazioni”

Agenpress. “A poche ore dalla riapertura di Piazza Affari è necessario mettere in pratica interventi volti a scongiurare qualsiasi forma di speculazione, senza nemmeno escludere l’ipotesi di chiudere preventivamente la Borsa.

Se non ci dovessero essere provvedimenti in merito alla chiusura della borsa sarà allora necessario agire in modo mirato. Nello specifico, sugli interventi antispeculativi in deroga ai regolamenti CONSOB, si potrebbe prevedere la sospensione dei titoli che incorreranno in una perdita superiore al 3% invece che del 10% come attualmente previsto. In questo modo tuteleremo le aziende italiane e disincentiveremo qualsiasi soggetto intenzionato a lucrare in un momento di grande emergenza nazionale”.

Lo scrive in una nota Deborah Bergamini, deputata di Forza Italia.