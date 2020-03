Coronavirus: Carfagna, è il momento del rigore e della responsabilità da parte di tutti

Agenpress. “Questo è il momento del rigore, dell’osservanza meticolosa delle regole, della solidarietà con chi soffre e chi combatte in prima linea. Viene richiesto a tutti di fare qualche sacrificio per tutelare la salute pubblica. Affrettarsi a lasciare le zone sottoposte a restrizione e scappare al Sud mette in pericolo tutta la popolazione meridionale.

Il sistema sanitario nel Mezzogiorno è più fragile e non reggerebbe ad un numero elevato di casi gravi. Siamo un popolo saggio e solidale e sapremo dimostrare che, anche se c’è stata irresponsabilità nella comunicazione, quando serve sappiamo essere tutti molto responsabili”.

Lo dichiara Mara Carfagna, vicepresidente della Camera e deputata di Forza Italia.