Coronavirus, Codacons: monitoriamo prezzi al dettaglio, rischio rincari speculativi

Agenpress. In merito all’aggravarsi dell’emergenza coronavirus e dopo il nuovo decreto varato dal Governo, il Codacons lancia l’allarme prezzi in Italia e avvia un servizio per monitorare i listini al dettaglio e consentire ai consumatori di segnalare rincari anomali di prezzi e tariffe.

“In questo momento di grande preoccupazione, in cui molti cittadini fanno grandi scorte alimentari presso gli esercizi commerciali e acquistano maggiori quantità di prodotti igienico-sanitari, con vere e proprie resse ingiustificate presso catene e supermercati, il rischio di aumenti speculativi dei prezzi è molto alto – spiega il presidente Carlo Rienzi – Approfittare dell’emergenza per lucrare sulle tasche dei cittadini, oltre ad essere ignobile, configurerebbe veri e propri reati: per tale motivo il Codacons monitorerà con attenzione l’andamento di prezzi e tariffe in tutto il paese, e invita i consumatori a segnalare qualsiasi rincaro anomalo dei listini”.

Tutti i cittadini, a partire da oggi, possono denunciare rincari ingiustificati dei prezzi inviando una segnalazione, anche corredata da foto e scontrini, all’indirizzo info@codacons.it : l’associazione valuterà i singoli casi e coinvolgerà gli organi competenti come Guardia di Finanza e Procure.