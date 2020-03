Coronavirus. In fuga dalla Lombardia. Governatori di Puglia e Calabria. “Non portate qui il contagio”

Agenpress – Centinaia di persone stanno prendendo d’assalto le stazioni ferroviarie di Milano e del resto della Lombardia dopo la decisione del governo – che dovrebbe diventare ufficiale nelle prossime ore – di decretare la zona rossa in tutta la regione. Le immagini che arrivano dal capoluogo meneghino sono emblematiche: biglietterie automatiche prese d’assalto, vagoni che si stanno riempiendo all’inverosimile in barba alle indicazioni più volte ripetute in questi giorni, in particolare quella di evitare assembramenti e mantenere una distanza di almeno un metro uno dall’altro.

Lo stesso avverrà nelle prossime ore e nella giornata di domani nelle altre province interessate dal decreto, quelle di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Venezia, Padova, Treviso, Asti e Alessandria, aree del paese dove non si potrà più entrare e da dove non sarà più possibile andarsene salvo motivi “gravi e indifferibili”.

I governatori di Puglia e Calabria rivolgono un appello per fermare l’esodo: “Non portate qui il contagio”. La Polfer si prepara al pattugliamento delle stazioni e ai controlli per evitare uscite dalla zona rossa non previste dalla norma. A Roma Termini per esempio se le banchine questa mattina risultavano vuote, quella dove si ferma il treno delle 8.58 diretto a Reggio Calabria era gremito di passeggeri. Per lo più, persone che, per la paura dello stop ai trasporti, hanno preso un treno da una delle zone off limit decretate dal governo per cercare di raggiungere casa. Il timore è che la situazione possa peggiorare nei prossimi giorni. Al binario anche diversi studenti fuori sede di Roma, che prima della paralisi totale preferiscono raggiungere le proprie famiglie.