Coronavirus: Librandi, cittadini reagiscono con dignità, diamo certezza a imprenditori su norme decreto

“Mi metto a disposizione di chiunque abbia bisogno di chiarimenti e far sentire la propria voce a Roma”

Agenpress. Milano: strade deserte, negozi chiusi e gente preoccupata. I cittadini lombardi stanno reagendo con la consueta dignità e pragmatismo alle decisioni del governo. Tuttavia, se da un lato accettano il decreto del Presidente del Consiglio, sotto molti aspetti contraddittorio e poco chiaro, dall’altro lato si chiedono però: quanti posti letto in terapia intensiva in più avremmo potuto avere se non avessimo sprecato inutilmente miliardi per il reddito di cittadinanza e soprattutto per la follia di Quota 100, che ha svuotato gli ospedali di personale medico specializzato? Solo nel 2020, 12,3 miliardi di euro che avremmo potuto usare ora per aumentare i posti letto in terapia intensiva, così come per gli ammortizzatori sociali dei lavoratori e per infondere liquidità nelle piccole e medie aziende in improvvisa difficoltà.

Occorre che questi provvedimenti siano immediatamente sospesi, per recuperare risorse mai come oggi indispensabili per evitare che l’economia italiana si fermi.

A tutti i cittadini e imprenditori che in questi giorni mi stanno chiamando per capire se potranno continuare a lavorare – nella inspiegabile mancanza di indicazioni chiare da parte della Presidenza del Consiglio e di tutti gli esponenti del Governo – rispondo con le parole di Laura Lega, prefetto di Firenze e segretario dell’ANFACI, espressione del corpo prefettizio italiano: “ C’è una catena di valori che dobbiamo garantire e rappresentare. L’economia è una delle nostre priorità. Se poi diventerà necessario modulate deroghe alle disposizioni generali per salvaguardare la vita delle imprese e dei lavoratori, laddove possibile lo faremo di certo. “

In queste ore, sono impegnato insieme ai miei colleghi a capire la portata delle misure adottate per le aziende, a cominciare dai vincoli sulla movimentazione delle merci (se non si può entrare/uscire dalla zona arancione, si potranno spedire/ricevere merci?). Allo stesso tempo, stiamo immaginando proposte che avanzeremo al governo perché nessuno, nessuno, fallisca per colpa di questa crisi non convenzionale.

Metto a disposizione degli imprenditori lombardi, ma anche veneti, piemontesi, emiliano-romagnoli, marchigiani e di tutta Italia, lasciati soli in un momento drammatico, la mia mail librandi_g@camera.it. Scrivetemi, sarò presente e cercherò di essere (per quanto posso) la vostra voce presso le istituzioni romane.

Dichiarazione dell’On. Gianfranco Librandi (Italia Viva).