Coronavirus. Positivi il prefetto di Lodi e il governatore del Piemonte

Agenpress – Il prefetto di Lodi, Marcello Cardona, è risultato positivo al test del Covid-19. “Sto bene e continuo a lavorare per coordinare l’intensa attività sul territorio”. Sono risultati contagiati anche il vicario del prefetto e il capo di gabinetto.

Positivo il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio. Le sue condizioni di salute sono buone e continuerà a lavorare “inevitabilmente a distanza”.

“Vivo isolato in una parte della mia casa, ma sto bene e non ho sintomi. Questa cosa non mi distoglie dalle mie responsabilità, dal governo regione. Continuerò a fare il lavoro fatto in questi giorni”, ha detto Cirio. “Il virus non mi ha fermato, non mi ha tolto la voglia di combattere per il mio Piemonte, per l’interesse dei piemontesi – aggiunge Cirio – Ci sono e sono operativo, con impegno e determinazione. Sono un po’ preoccupato, ma con serenità: tutti insieme ce la possiamo fare”.

“Il decreto evita ciò che è futile, il necessario si può fare. Per lavoro posso spostarmi, le merci si possono muovere”, aggiunge il governatore.

“Con queste misure più restrittive per le 5 province piemontesi abbiamo la possibilità di provare tutti gli strumenti per prevenire un ulteriore diffusione del contagio e una situazione disastrosa. Rispetto a quello che è successo in Lombardia, che è in ginocchio abbiamo una settimana di anticipo”.

“Ecco perché – ha spiegato – abbiamo chiesto un irrigidimento delle misure: sappiamo che è un disagio per tutti, ma è commisurato alla necessità di sicurezza per le nostre famiglie, per i nostri figli e soprattutto per i nostri anziani”.