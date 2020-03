Facebook vieta temporaneamente la pubblicità di mascherine monouso per il viso

Agenpress. Facebook sta temporaneamente vietando la pubblicità di maschere mediche monouso per il viso come parte di uno sforzo per prevenire l’uso della sua piattaforma per sfruttare le preoccupazioni delle persone riguardo al nuovo coronavirus.

Facebook ha affermato che il divieto riguarderà gli annunci pubblicitari su Facebook e gli elenchi commerciali nel Marketplace. Ha dichiarato che avrebbe iniziato a far rispettare il divieto nei prossimi giorni.

Facebook ha evidenziato che in precedenza aveva annunciato un divieto di pubblicità che faceva affermazioni sui benefici per la salute di un determinato prodotto o garantiva che “un prodotto impedirà a qualcuno di contrarre” la malattia.

Giovanni D’Agata presidente dello “Sportello dei Diritti”.