Lombardia. Gallera, 267 decessi per coranavirus, 4.189 contagiati. Restate a casa

Agenpress – Sono 267, e non 257 come scritto in precedenza, le persone decedute positive al coronavirus in Lombardia. Rispetto ad ieri un aumento di 113 morti, il più alto nella regione da quando è cominciata l’epidemia. I dati sono stati forniti dall’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, nella diretta Fb in cui ha fatto il punto sull’emergenza coronavirus nella regione. Gallera ha parlato di un “bollettino impressionante”. A Milano i casi sono giunti a quota 406, 171 in più di ieri.

E’ un “bollettino impressionante”, 4.189 i contagiati (in aumento di 769), 2.217 i ricoverati non in terapia intensiva (+556), 399 quelli in terapia intensiva (il 65% di cui ha più di 65 anni), 756 in isolamento domiciliare, 550 dimessi. I posti in terapia intensiva a disposizione sono ora 497.

“L’unica arma che abbiamo contro il contagio è rimanere a casa”. Per Gallera la lettera A del decreto è “un forte monito” e in Regione “siamo contenti che il Governo abbia preso una posizione forte e formale”, stabilendo che sono consentiti solo “spostamenti dal lavoro al domicilio” e viceversa. “Ridurre in maniera drastica la nostra vita sociale – ha sottolineato Gallera – è l’unica arma che abbiamo contro il virus”.

“L’emergenza incombe e le necessità crescono”, con queste parole l’assessore ha spiegato il ridisegno fatto della sanità regionale in modo da recuperare personale e posti letto per affrontare l’emergenza Coronavirus nei 150 ospedali (di cui 108 pubblici) della Regione. L’idea di base – che sta sotto la riorganizzazione decisa nella seduta di giunta di oggi – è appunto di dedicare massimo spazio al Covid-19. Dunque 18 strutture saranno HUB per le altre patologie ed emergenze.

“Questi presidi – ha aggiunto – dovranno garantire l’accettazione continua nelle 24 ore di tutti i pazienti che si presentano, potendo anche contare su più equipe disponibili di cui almeno una in guardia attiva, con un percorso separato e indipendente per pazienti affetti da Covid-19 rispetto agli altri pazienti”.

“Stiamo ricavando 497 posti in terapia intensiva, è una corsa contro il tempo. Oggi sono 399 in Lombardia le persone in terapia intensiva, 40 in più di ieri. Di queste – ha spiegato Gallera – il 45% ha meno di 65 anni.