L’opinione di Roberto Napoletano. Rifacciamo lo Stato, salviamo l’Italia

Rischio calamità sanitaria: Regione Campania offre 20 posti letto in terapia intensiva, nulla dagli operatori privati lombardi. Il Paese ritrovi lo spirito del dopoguerra: facciamo noi gli ospedali di pronto intervento e fabbrichiamo in casa gli apparati medicali che servono. Il governo rifinanzi la cig per i privati e tutti dal Nord al Sud sentano lo Stato come un soggetto di cui fanno parte

Agenpress. Prendiamo atto che la Terza Grande Crisi Globale (Coronavirus) è arrivata e che l’Italia ci è dentro fino al collo. Forse, è proprio il fondo che dovevamo toccare. Qui ci hanno condotto venti anni di federalismo predatore e l’onda lunga della doppia morale che ha incagliato il Paese sugli scogli del populismo e dell’incompetenza.

La Lombardia, non la Calabria, è oggi la scogliera dove è andata a sbattere la barca del Paese perché qui l’ubriacatura dei soldi pubblici ha fatto smarrire la cultura della prevenzione tipica della sanità ospedaliera e da qui si è voluto frazionare il potere di comando nazionale a favore del capitalismo della rendita sanitaria e di egoismi diffusi. Poiché questa è la realtà dobbiamo reagire, non parlare male di noi e tra di noi.

Dobbiamo evitare i neogiacobinismi dei tribunali di salute pubblica e i processi sommari tipo Tangentopoli che hanno portato via i ladri ma anche azzerato una classe dirigente capace confondendo le colpe del sistema con quelle degli uomini. Abbiamo il dovere di essere all’altezza di fare un discorso serio di rifondazione del Paese che è il minimo vitale per essere almeno rispettati nel mondo. Perché tra dieci giorni al nostro fianco tra i Grandi infettati del globo ci sarà anche la Germania e gli ospedali di Parigi non reggono più già da qualche giorno. Quando il contagio da Coronavirus è scoppiato a Shanghai in Borsa non è successo nulla. Quando si è scoperto a Codogno c’è stata l’ira di Dio e sono venuti giù tutti i mercati. Verrebbe da dire che Codogno è il centro finanziario del mondo, ma ovviamente non è così.

La morale è che quando la crisi è globale, come in questo caso, arriva il momento in cui si discute il futuro del mondo e chi viene tagliato fuori poi non rinasce più. È così in tutte le grandi crisi da secoli. La Spagna era con la Gran Bretagna una delle due grandi potenze nel mondo. Aveva le sue colonie in America Latina e nelle Filippine. Aveva un pezzo di Estremo Oriente, Colombo scoprì l’America per conto della Spagna. Alla fine della crisi non era più un impero ma uno Stato come tutti gli altri.

Per leggere la versione integrale dell’editoriale del direttore Roberto Napoletano clicca qui:

https://www.quotidianodelsud.it/laltravocedellitalia/editoriali/saluteeassistenza/2020/03/07/leditoriale-di-roberto-napoletano-laltravoce-dellitalia-rifacciamo-lo-stato-salviamo-litalia