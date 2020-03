Renzi: “Subito misure per garantire liquidità a famiglie e imprese. La crisi economica non conosce zone rosse”

Agenpress. Sono ore molto difficili. Condivido con voi tre concetti:

1. Dobbiamo seguire le regole che il Governo dà, altrimenti è anarchia.

2. Il Governo si faccia aiutare da personalità capaci di gestire comunicazioni e processi in emergenza.

3. Sull’economia ci vediamo mercoledì in Senato. Ma servono subito misure per garantire liquidità a famiglie e imprese. La crisi economica non conosce zone rosse: la zona rossa della crisi economica è tutta Italia. …

È durissima ma tutti insieme ce la faremo.

Lo dichiara, in una nota, il fondatore di Italia Viva Matteo Renzi.