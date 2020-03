Carceri, Gambarini (Cambiamo!): “Situazione intollerabile. Il ministro intervenga”

Agenpress. “Quanto sta accadendo nelle carcere di tutta Italia, da nord a sud, sembra un copione di un film. Detenuti in fuga, detenuti che salgono sui tetti per protesta, detenuti che devastano le carceri…

In tutto questo registriamo 6 morti a Modena. Sembra un incubo ma invece è la realtà”. Lo scrive in una nota Francesca Gambarini, responsabile di Cambiamo! per l’Emilia Romagna. “Doveroso è ringraziare gli agenti della polizia penitenziaria e il personale sanitario che si trova a dover affrontare anche questo problema – prosegue – .

Se i detenuti sono preoccupati per la salute, non dovrebbero fare altro che attenersi ai protocolli previsti dalla legge, invece di mettere a rischio la salute pubblica. Finita l’emergenza, non sarà più rinviabile mettere mano al problema delle carceri: sovraffollamento e dotazione organica della polizia penitenziaria non possono più passare in secondo piano.

Chiedo al ministro della Giustizia di prendere immediatamente provvedimenti contro chi ha causato questo situazione e di mettere in campo tutti gli strumenti possibili per tutelare gli agenti”.