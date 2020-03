Coronavirus. 70% contagiati cinesi è guarito. Cina dona 20mln di dollari all’Oms

Agenpress – “Dei circa 80.000 contagiati in Cina, oltre il 70% sono guariti e sono stati dimessi”. Lo ha detto il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Ghebreyesus, confermando dati precedentemente forniti da fonti governative cinesi sull’epidemia da coronavirus.

E proprio la Cina dona 20 milioni di dollari all’Organizzazione che serviranno per sostenere la lotta globale contro l’epidemia di coronavirus e a contribuire alla costruzione di sistemi sanitari pubblici nei Paesi in via di sviluppo di medie e piccole dimensioni, che hanno strutture mediche spesso fragili.

Lo ha spiegato in conferenza stampa il portavoce del ministero degli Esteri di Pechino, Geng Shuang.

La Cina, ha spiegato Geng, continuerà a sostenere attivamente e a partecipare alla cooperazione internazionale per contrastare l’epidemia e collaborerà con la comunità globale per salvaguardare la sicurezza sanitaria pubblica non solo a livello regionale.

Il rappresentante permanente cinese presso le Nazioni Unite a Ginevra, Chen Xu, ha annunciato la decisione di Pechino di donare 20 milioni di dollari durante un incontro nel fine settimana con il direttore generale dell’Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus.