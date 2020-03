Coronavirus: Istituto Friedaman “Esposti a Garante Consumatori e Ministero Sanità per disinfettanti non conformi”

Agenpress. “In questo particolare momento per l’Italia è necessario che tutti diano un contributo attraverso piccole azioni, anche noi lo faremo, e segnaleremo al Garante per la tutela dei consumatori e al Ministero della Sanità tutti quei disinfettanti per mani che vengono venduti in questi giorni e non contengano almeno il 60% di alcol, così come prescritto dall’Organizzazione Mondiale della Sanità.

Anche a tutela del libero mercato e dei produttori italiani in questo momento, per scongiurare i rischi che vengano messi sotto accusa, poiché ci risulta vengano introdotti nella grande distribuzione disinfettanti a basso costo, ma che non hanno nessun efficacia disinfettante, chiediamo alle associazioni di categoria di vigilare su questa importante circostanza.

Le persone che si disinfettano con prodotti non efficaci ritengono comunque di essersi puliti da eventuali batteri, ma non è così se il prodotto utilizzato non è conforme e il rischio della diffusione del virus aumenta tanto più aumentano le carenze di igiene. Chiediamo a tutti un impegno in questo senso, anche noi faremo la nostra parte” .

Così Alessandro Bertoldi, Direttore esecutivo dell’Istituto Milton Friedman.