Coronavirus, l’ex ministro Giulia Grillo: fossi stata in Speranza avrei assunto misure più drastiche

Agenpress. L’ex ministro della salute Giulia Grillo è intervenuta questa mattina nel corso del programma “Genetica Oggi” condotto da Andrea Lupoli su Radio Cusano Campus, riguardo il tema del coronavirus e delle misure adottate dal governo per contrastarne la diffusione.

“Personalmente credo che in questa fase più di raccomandazioni si dovrebbe parlare di obbligo –ha affermato Giulia Grillo-. In Cina lo hanno sconfitto solo così, hanno obbligato le persone a stare a casa permettendogli solo di andare a fare la spesa, uno per famiglia, ed hanno avuto grandi risultati. Noi non possiamo assolutamente pensare che quello che sta succedendo in Lombardia, che è la regione italiana con la maggiore offerta sanitaria, possa succedere nelle altre regioni, non c’è la possibilità di reggere questo carico. Noi abbiamo il 10% dei pazienti, sui 7300 totali, che sono in terapia intensiva e il 50% sono ricoverati. Dobbiamo scongiurare che ci siano altri focolai in altre regioni”.

“La migrazione di massa, dettata dal panico, mi ha fatto capire che non c’era assolutamente la percezione del pericolo. La paura non è sbagliata, la paura ti fa fare scelte razionali è il panico che ti fa fare scelte sbagliate come la migrazione di massa da Nord a Sud”.

“Sono circa 5000 le terapie intensive nel nostro paese, il governo sta cercando di aumentare questi posti e di assumere nuovo personale, ma questa possibilità non è infinita. E’ passata l’idea che questo virus respiratorio colpisca solo gli anziani, non è così, molti pazienti sono giovani di 20-30-50 anni. Non tutti vanno in terapia intensiva ma hanno bisogno di macchinari per respirare meglio. Il virus non guarda la carta di identità, colpisce chiunque”.