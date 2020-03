Coronavirus. Lombardia. Gallera, 5469 positivi, 333 decessi. Recuperati 223 posti di terapia intensiva

Agenpress – Sono in tutto 5.469 i positivi al Coronavirus in Lombardia, ovvero “1.280 più di ieri”: lo ha detto l’assessore al Welfare della Lombardia Giulio Gallera in diretta Facebook. I ricoverati non in terapia intensiva sono 2.802 (585 più di ieri), 440 in terapia intensiva (+41), mentre i dimessi sono stati 646 ed è salito a 333 il numero dei decessi.

Il contagio “sta riguardando un numero sempre più alto di persone” e non solo anziani, “può toccare tutti”, ha aggiunto facendo un appello a “stare a casa”. “La gente deve capire che non ci sono farmaci o vaccini. L’unico modo per fermarlo è evitare di contagiare o di essere contagiati”.

“Il sistema sta reggendo e regge bene. “Stiamo costruendo ogni giorno risposte importanti”, ha detto l’assessore regionale. Gallera ha parlato di un “impegno straordinario che ci permette risposte di qualità” e ha citato le “parole scorate di anestesisti che sono sul fronte, comprensibili perché c’è un afflusso oltre le aspettative di pazienti”; ma, ha sottolineato, “vi voglio rassicurare, il sistema sta reggendo e regge bene”.

“Ad oggi” siamo riusciti in tutto a “recuperare 223 posti di terapia intensiva” per pazienti di Coronavirus ” e altri 150 contiamo di aprirne in sette giorni.La nostra sfida è avere più posti di quanto necessario”, che si aggiungono ai 724 già disponibili nei vari ospedali e ai 176 dei presidi monospecialistici come lo Ieo e il Besta.

“Tutte le aziende che possono fare smart working, lo devono fare. Se non si puo fare lo smart working, allora ci sono comprovate esigenze lavorative e si può andare a lavorare. Questo decreto tutela le attività lavorative, la circolazione delle persone e delle merci”.