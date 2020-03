Agenpress. Oggi, 9 marzo 2020, su disposizione del Segretario generale, le sedi di Roma della Corte dei conti (Viale Mazzini, 105 e via Antonio Baiamonti, 6) sono chiuse per consentire le operazioni di sanificazione degli uffici, in seguito a un caso sospetto di Coronavirus riscontrato su un dipendente della Corte, ricoverato dalla giornata di ieri all’Ospedale Spallanzani di Roma.