Emergenza Sanitaria, Cosimo Maria Ferri: rispettare i protocolli senza panico

Agenpress. Emergenza sanitaria: la tutela della salute una priorità, servono più medici, più infermieri e più posti letti e massima collaborazione da parte dei cittadini, per non diffondere il virus e non mandare in tilt il sistema sanitario occorre grande collaborazione da parte di tutti.

Rispettiamo i protocolli, senza panico e paura, ma con responsabilità. Non possiamo accettare l’idea di arrivare al punto che si debba scegliere tra chi deve essere curato e chi no sulla base dell’aspettativa della durata di vita. Linea dura proprio per evitare che si possa solo pensare ad una tale ipotesi.

La salute e’ un diritto che va garantito a tutti, così come prevede L’ Art. 32 della Costituzione. Al contempo il Governo deve intervenire immediatamente con misure economiche forti per non far morire imprese e famiglie.

Occorre dare subito ossigeno alle imprese, alle famiglie, ai liberi professionisti, a chi è titolare di partite iva, sospendere le rate dei mutui e dei finanziamenti, pensare anche a forme immediate di liquidità di danaro.

Agevolare l’accesso al credito, introdurre crediti d’imposta che consentano alle aziende di non pagare le tasse. Bisogna infine introdurre nuovi ammortizzatori sociali e deroghe per concedere la cassa integrazione.