Ocse. 14% italiani vive in relativa povertà. Proteggere più fragili, servono tutele

Agenpress – Il 14% della popolazione italiana vive in una situazione di relativa povertà: è quanto emerge dall’ultimo rapporto Ocse sul benessere di vita (Come va la vita?) nei Paesi dell’Ocse, concentrato quest’anno sulle “profonde disparità” che pesano sulle società contemporanee. Il 27% rischia invece di finire in povertà se dovesse perdere tre mesi consecutivi di stipendio”.

Altro dato riguardante il nostro Paese: il 20% dei nuclei meno abbienti spende il 40% dei propri guadagni in costi abitativi. L’8% dice di essere “poco soddisfatto” dalla propria vita e sempre l’8% dice di “non avere amici o famiglia a cui rivolgersi in caso di bisogno”. Mentre il 15% si dice “insoddisfatto” di come spende il proprio tempo.

“I poteri pubblici devono adottare delle misure per proteggere i piu’ vulnerabili, sia sul piano sanitario sia in termini di vulnerabilità finanziaria”, dice Segretario Generale Miguel Angel Gurria.

“Per garantire il futuro benessere non c’è altra soluzione che mettere in atto dei meccanismi di preparazione dinanzi ai rischi e di protezione di lungo termine”.