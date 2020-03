Agenpress. Il ministro Bonafede spiega nel suo intervento di oggi che i carcerati devono rispettare le regole per far funzionare il sistema carcerario, a me sembra un po’ confuso ma soprattutto inadeguato per gestire ciò che sta accadendo.

Tutti inadeguati! Vadano tutti a casa e proviamo insieme alle migliori menti di questo paese a sostenere un governo di solidarietà nazionale che metta in sicurezza il paese”.

Dichiarazione dell’On. Antonio Martino (Forza Italia).