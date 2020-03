Regione Lazio. Positivi 7 sanitari Umberto I. D’Amato, “pronti ad ogni scenario”

Agenpress – “Policlinico Umberto I: 4 medici e 3 specializzandi in isolamento domiciliare positivi al #covid19 in buone condizioni. Si sta lavorando per 19 posti terapia intensiva”. Lo rende noto la pagina facebook della Regione ‘Salute Lazio’.

“Voglio rivolgere un sentito ringraziamento a tutti gli operatori sanitari che in questi giorni sono in prima linea per combattere il Covid-19”, Così l’assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D’Amato al termine della riunione di oggi in videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19 con i direttori generali delle Asl. “Il sistema sta tenendo e ci stiamo attrezzando per ogni scenario”.

Un volo notturno, è stato ricordato, ha permesso il trasferimento in elicottero a Roma dall’ospedale di Bergamo di un paziente negativo al Covid-19 per portarlo in terapia intensiva post operatoria per liberare posti letto di terapia intensiva nel nord Italia.

#Coronavirus: Ospedale San Giovanni: 1 positivo al #covid19 trasferito allo Spallanzani. Test su 78 dipendenti tutti negativi. + 4 posti terapia intensiva +++ Regione Lazio Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata

#Coronavirus: Ospedale Sant’Andrea: da domani 20 posti in più di terapia intensiva. Dal 20 Marzo altri 20. 1 positivo al #covid19 grave +++ Regione Lazio

#Coronavirus: Policlinico Gemelli: Allestiti 3 reparti covid19. Da oggi + 31 posti letto+ 16 terapia intensiva. Si procede ad allestire Columbus Hospital #covid19 2 +++ Regione Lazio

#Coronavirus: San Camillo: Si lavora per allestire reparto #covid19 +++ Regione Lazio

#Coronavirus: Campus Biomedico di Roma: Da oggi laboratorio attivo. Conferimento Asl Roma 6 +++ Regione Lazio Università Campus Bio-Medico di Roma

#Coronavirus: Asl Rieti: 97 persone in sorveglianza domiciliare. 3 casi positivi #covid19. Si lavora per aumentare 11 posti letto di terapia intensiva +++ Regione Lazio ASL RIETI

#Coronavirus: Asl Viterbo: 120 persone in sorveglianza domiciliare. 4 posti in più di terapia intensiva entro il 13 marzo. Medico positivo ricoverato a malattie infettive +++ Regione Lazio Asl Viterbo

#Coronavirus: Asl Frosinone: 304 persone in sorveglianza domiciliare. 11 casi positivi al #covid19. Terapia intensiva 5 posti liberi +++ Regione Lazio ASL Frosinone – Emergenza CoronaVirus

#Coronavirus: Asl Latina: 350 persone in sorveglianza domiciliare. 38 casi positivi al #covid19, 23 ricoverati, 10 in sorveglianza domiciliare, 5 trasferiti +++ Regione Lazio

#Coronavirus: Asl Roma 6: 581 persone in sorveglianza domiciliare. 21 casi positivi al #covid19. Ricostruito link epidemiologico. 15 persone hanno concluso il periodo di sorveglianza domiciliare. 3 posti liberi in terapia intensiva +++ ASL ROMA 6 Regione Lazio

#Coronavirus: Asl Roma 5: 247 persone in sorveglianza domiciliare. 9 casi positivi al #covid19. Si stanno formando 48 infermieri per sorveglianza domiciliare +++ Regione Lazio Asl Roma 5

#Coronavirus: Asl Roma 4: 161 persone in sorveglianza domiciliare. Caso positivo al #covid19 in sorveglianza domiciliare. Link nord Italia. Positiva al #covid19 una coppia Ospedale di Civitavecchia posta in isolamento. Si sta provvedendo ad attivare all’Ospedale di Civitavecchia un reparto #covid19 con 13 posti letto disponibili +++ Regione Lazio ASL ROMA

#Coronavirus: Asl Roma 2: 516 persone in sorveglianza domiciliare. 20 persone positive al #covid19. Si lavora per aumentare i posti di terapia intensiva: Ospedale Pertini + 2 e San Eugenio + 11 +++ Regione Lazio

#Coronavirus: Asl Roma 1, 200 persone in sorveglianza domiciliare. 20 posti di terapia intensiva al San Filippo Neri e 10 al Santo Spirito +++ Regione Lazio ASL Roma 1