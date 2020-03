Renzi “Credo che ormai tutta Italia debba essere considerata come una zona rossa”

E questo vale anche a livello economico. Tutto il Paese soffre il crollo economico, non solo i focolai. Sappiamo che il problema di questo virus non è la letalità ma i danni che arreca alle strutture sanitarie, perché diffondendosi velocissimo porta al collasso il sistema della terapia intensiva. E per questo dobbiamo limitare il contagio sanitario. Ma il contagio economico non è arrestabile. Dunque c’è solo una zona rossa, si chiama Italia.

Interveniamo subito. Si faccia ciò che serve subito. Si metta liquidità subito. Chi ha credibilità per spiegare queste misure ai mercati e all’Europa, lo farà nelle prossime settimane. Ma adesso ci si muova subito.

E’ quanto dichiara in una nota,Matteo Renzi.