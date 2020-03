Turchia. Ministro Salute, da noi nessun caso, abbiamo preso misure in tempo

Agenpress – “Se non avessimo preso le misure in tempo, avremmo potuto essere come l’Italia”.

Lo ha detto il ministro della Salute di Ankara, Fahrettin Koca, dichiarando che nessun caso di contagio da coronavirus (Covid-19) è stato registrato finora in Turchia.

“Il problema è globale, ma la nostra lotta è nazionale. Nella situazione attuale, se il virus dovesse arrivare in Turchia, sarebbe attraverso nuovi ingressi o ritorni dall’estero. Se avvenisse, dipenderebbe da noi evitarne la diffusione”, ha sostenuto il ministro, spiegando che i test effettuati finora sono stati duemila.

Ankara ha chiuso i confini con i Paesi vicini più esposti all’epidemia, tra cui l’Iran, oltre a bloccare i collegamenti aerei con vari Paesi, tra cui Cina e Italia, e gli ingressi di chi sia stato nelle ultime settimane in Paesi considerati a rischio.

“Voglio dire ai nostri cittadini che vivono in Europa di non uscire di casa se non è strettamente necessario, di indossare le mascherine e di rivolgersi alle autorità sanitarie al minimo sintomo”, ha aggiunto Koca, sostenendo che oggi la Turchia è “uno dei Paesi che è nella posizione di aiutare gli altri”. Diversi utenti sui social media hanno tuttavia espresso dubbi sui dati ufficiali delle autorità, dicendosi sorpresi da come la Turchia sarebbe rimasta del tutto immune dall’epidemia, pur essendo vicina a decine di Paesi colpiti.