Bond (FI): investiamo su respiratori e riorganizzazione ospedali, serve nuovo Commissario

Agenpress. “Seguiremo tutti con il maggior scrupolo possibile le indicazioni contenute nell’ultimo decreto fino al 3 aprile. Il giorno dopo cosa accadrà? Potremo cominciare a circolare liberamente? L’Italia sarà fuori pericolo? Mi chiedo se non sia il caso di cominciare a prevedere subito un investimento importante sui respiratori che ad oggi si stima già non siano sufficienti a coprire il fabbisogno della popolazione che necessiterà di cure per il Coronavirus.

Riorganizziamo anche gli ospedali se necessario, senza aspettare che la diffusione del virus aumenti in tutto il Paese. Insomma, preveniamo con intelligenza e capacità gestionale affidando da subito ad un nuovo soggetto super partes la regia di questa emergenza.

Lasciamo che sia un nuovo Commissario a parlare in modo chiaro ai cittadini, alle imprese, a mediare tra autorità sanitarie e amministratori, senza speculazioni politiche, senza improvvisazioni, e soprattutto senza tattiche dell’ultim’ora ma con lungimiranza, a cominciare dal fornire già sull’ultimo decreto indicazioni chiare su cosa fare e come farlo”.

Così in una nota il deputato di Forza Italia Dario Bond.