Coronavirus. Burioni (virologo), “le regole vanno rispettate o sarà la catastrofe”

Agenpress – Si esce solo “per motivi specifici e provati: per lavorare o per le necessità indispensabili. Come la spesa. E sempre con le necessarie precauzioni”, come “tenere un metro di distanza dalle altre persone e lavarsi regolarmente le mani”.

Così Roberto Burioni, professore di microbiologia e virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano.

Burioni si raccomanda a rispettare le regole “o sarà la catastrofe: va bene l’amuchina, ma la si può fare a casa. Nel mio sito lo spiego. È più semplice che prepararsi il limoncello”.

L’estensione delle misure del decreto del governo a tutt’Italia “è sacrosanta”. Il virus “non è un meteorite, ma una minaccia che impegna ciascuno di noi. E ognuno di noi fa la differenza”.

“Dobbiamo essere tutti disposti a fare dei sacrifici. Di fronte abbiamo un nemico pericoloso”, spiega. Chi invoca la dittatura “sbaglia. Il punto non è fare come si sta facendo in Cina. Dobbiamo attuare la resistenza. Il virus ci ha cambiato la vita e, adesso, ognuno di noi deve stare a casa”.

Il virus “ci stravolge la vita. Colpisce vigliaccamente nella nostra propensione alla fisicità, dalle strette di mano agli abbracci. Ma contrastarlo dipende da noi”. L’angoscia si vince “con i giusti comportamenti. Poi avremo tempo per recuperare il tempo perso”.