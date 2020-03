Coronavirus: Carfagna, l’Italia la salvano gli Italiani

Agenpress. “L’Italia è tutta zona rossa, una decisione invocata da molti, anche da me, e che per fortuna è arrivata. Ora tutti siamo chiamati alla responsabilità e ai sacrifici per contenere la diffusione del Coronavirus.

L’Italia la salvano tutti gli italiani, ma la comunicazione del governo continua ad alimentare la confusione, mentre questo deve essere il momento di usare estrema chiarezza: i cittadini hanno bisogno di sapere con precisione cosa possono o non possono fare”.

Lo dichiara Mara Carfagna, vicepresidente della Camera e deputata di Forza Italia.