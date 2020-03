Agenpress. Il sito d’informazione sudcoreano Daily NK riporta una notizia, secondo la quale sarebbero morti 180 soldati e 3.700 in isolamento, per l’epidemia da Coronavirus.

La Corea del Nord non dichiara contagi, ma ha cancellato molti eventi e chiuso le strutture ricreative per evitare affollamenti. Ma Pyongyang continua a dire che il Paese non è toccato dal contagio, nonostante la vicinanza con la Cina.