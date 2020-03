Coronavirus. Fontana chiede misure più stringenti. Gallera, 135 morti in un giorno

Agenpress – “Mi auguro che questi appelli che arrivano da diverse parti del mondo della Lombardia, dai sindaci agli imprenditori ai sindacati, possano essere valutati attentamente dal Governo, che si dovrà riunire domani mattina e ha dichiarato che potrà prendere in considerazione nuove misure, più rigorose, legate alla situazione” della Lombardia.

Lo ha detto il Governatore della Lombardia Attilio Fontana in diretta facebook, mentre l’assessore al Welfare Giulio Gallera fa il punto della situazione, affermando che è salito a 468 il numero dei decessi per Coronavirus in Lombardia: lo ha detto in conferenza stampa sottolineando che si tratta di 135 più di ieri “un numero ampio”. In tutto i positivi risultano essere 5.791 (ma con molti tamponi in arrivo ancora), 3319 i ricoveri non in terapia intensiva (+505), 466 in terapia intensiva (+26) e 896 dimessi.

“Qualcuno di voi sentirà di presidi allo stremo: Bergamo, Cremona. Bergamo è in una situazione di grande tensione. A Cremona abbiamo portato via otto pazienti oggi e stiamo mandando immunologi”.