Coronavirus. In Cina “la vittoria è vicina”. Wuhan luogo “decisivo” nella lotta al virus

Agenpress – La battaglia “continua, ma la vittoria è vicina”: contestualmente all’arrivo del presidente Xi Jinping a Wuhan per la sua prima visita nella città focolaio del coronavirus dallo scoppio della crisi, l’agenzia Xinhua ha pubblicato molti commenti sugli sforzi cinesi contro l’epidemia. Wuhan è un luogo “decisivo” nella lotta al virus.

“Una vittoria a Wuhan è una vittoria per l’Hubei, una vittoria nell’Hubei è una vittoria per la Cina”, si rimarca in un’altra dichiarazione, ripetendo una frase usata in precedenza nei media ufficiali del Partito comunista cinese.

Registrato appena 19 nuovi contagi, secondo quanto riferito dalla Commissione sanitaria nazionale, 17 sono relativi alla provincia dell’Hubei, mentre uno a Pechino e un altro nel Guangdong.