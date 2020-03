Coronavirus. Iss, 5-7% positivi hanno meno di 30 anni. Sintomi dopo 4-7 giorni da contagio

Agenpress – Dai dati aggiornati a ieri “ci sono circa il 5-7%” di persone che hanno contratto il coronavirus con “meno di 30 anni”. Lo dice il presidente dell’Iss Silvio Brusaferro in conferenza stampa alla protezione civile sottolineando che il dato “conferma che queste fasce di età sono meno suscettibili, ma significa anche che il loro comportamento è fondamentale per evitare contagio”.

“Le misure che ci siamo detti sono misure non istantanee ma sono coerenti con i tempi di incubazione, che raggiungono i 14 giorni. Ma sappiamo che i valori più frequenti di manifestazione dei sintomi avvengono tra i 4 e i 7 giorni. I comportamenti di persone che si radunano in spazi ristretti sono legati a condizioni per cui se c’è una persona positiva (oggi – ndr), una parte significativa di quel gruppo potrebbe avere dei sintomi entro domenica”.

“Per i dati sui tamponi, c’è circolare ministero Salute indicazioni di usare il tampone sulle persone sintomatiche. Altre politiche sull’uso dei tamponi non sono state esaminate. Ci sono esperienze a livello internazionale ma al momento attuale che potranno eventualmente essere prese in futuro in considerazione”.