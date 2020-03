Coronavirus, Italia isolata. L’Austria chiude le frontiere. La Spagna ha chiuso i voli con l’Italia. Domani lo farà il Giappone

Agenpress. A causa dell’emergenza Coronavirus, Vienna ha deciso di chiudere le frontiere con l’Italia. Gli austriaci che si trovano in Italia vengono riportati in Austria, ma devono restare per due settimane in autoisolamento.

L’Italia lotta tenacemente contro il Coronavirus. Dagli ospedali trapelano notizie contraddittorie sulla disponibilità di attrezzature. Sono aumentate dell’83 per cento le persone in terapia intensiva. Quasi ottomila persone hanno contratto il coronavirus.

La cittadinanza, sospesa tra scetticismo e senso di responsabilità, cerca di adeguarsi alle drastiche misure: sono vietati tutti gli assembramenti. Oltre alle scuole sono chiusi anche i teatri e i cinema. Si può solo andare nei supermercati a fare la spesa e in farmacia.

Chi ha più di 37 e cinque di febbre deve stare in casa.

La Lombardia, resta la più colpita, con oltre 330 decessi, ma la progressione sembra in calo. La regione è riuscita ad aumentare il numero dei posti in terapia intensiva.

Nel frattempo la Spagna ha chiuso i voli con l’Italia. Domani lo farà il Giappone.