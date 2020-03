Coronavirus: Porchietto (FI), Governo tuteli Paese da concorrenza sleale

Agenpress. “Chiudere ieri gli impianti di risalita delle stazioni sciistiche in Italia è stata una decisione inevitabile e responsabile considerata l’emergenza sanitaria che stiamo vivendo, ma trovo paradossale che subito aldilà dei nostri confini sia ancora tutto aperto. Mi riferisco agli impianti sciistici in Austria, in Francia e in Svizzera che ancora oggi sono in piena attività senza alcuna restrizione o controllo per i molti clienti, anche italiani, che irresponsabilmente vivono questa emergenza come una vacanza”.

Lo scrive in una nota l’On. Claudia Porchietto, responsabile del Dipartimento Attività Produttive di Forza Italia.

“Quello che questi Paesi stanno facendo non è solo concorrenza sleale ma un rischio per la salute, dato che il virus non si ferma al confine e traghetta tranquillamente, magari sulle punte degli sci di “vacanziero”.

Per Porchietto è “surreale che nessuno stia pensando di fermare gli impianti anche negli altri Paesi per cercare di arginare il rischio di contagio che sappiamo essere altissimo. Mi chiedo perché – conclude- il Ministro degli Esteri e il Governo italiano non intervengano anche in questa situazione, sollecitando i Governi confinanti ad essere un po’ meno egoisti e pensare al bene di tutti quanti”.