Coronavirus. Protezione Civile e Federdistribuzione: non assaltate i supermercati

Agenpress – “Non bisogna assaltare i supermercati, la catena alimentare e di distribuzione non sarà mai interrotta e i supermercati saranno sempre riforniti”. E’ l’appello che il vice capo della Protezione Civile e coordinatore del Comitato tecnico scientifico Agostino Miozzo rivolge agli italiani. “I negozi di generi alimentari avranno tutto il necessario per la quotidianità ci sarà tutto quello che serve e saranno sempre a disposizione”.

“Per quanto riguarda i rifornimenti dei beni alimentari non è assolutamente cambiato nulla rispetto a quello che facevamo prima del decreto dell’8 marzo e a quest’ultimo decreto. Gli approvvigionamenti proseguono con gli stessi ritmi e quantità perché le merci passano regolarmente, e la logistica funziona”, dice il presidente di Federdistribuzione Claudio Gradara.

“Nulla è cambiato rispetto a prima, anzi i negozi alimentari e i supermercati (come le farmacie e le parafarmacie) saranno aperti anche il sabato e la domenica, come peraltro è previsto dal decreto del governo. Posso capire – ha aggiunto – che qualcuno faccia spese più importanti per uscire meno da casa, ma a parte questa ragione non c’e’ altro motivo. Nei negozi il personale vigila perché vengano rispettate le distanze di un metro e comunque i clienti hanno capito l’importanza di queste misure”.