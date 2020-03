Coronavirus. Ricciardi (Oms),far rispettare le norme anche con ausilio personale civile e militare

Agenpress – Arrivare ad imporre il rispetto delle misure decise dal governo, che prevedono la limitazione massima degli spostamenti su tutto il territorio nazionale per arginare l’emergenza coronavirus, “anche utilizzando personale civile e militare”.

E’ quanto prospetta Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute e membro del consiglio esecutivo dell’Oms. “E’ questa la misura estrema che, ovviamente, tutti vogliamo evitare e che speriamo non si renda necessaria, ma che potrebbe essere considerata nel caso di una mancata osservanza dei provvedimenti da parte dei cittadini”.

Le misure decise, spiega Ricciardi, “hanno l’obiettivo di realizzare il ‘distanziamento sociale’ tra i cittadini e rallentare l’evoluzione del contagio”. Quanto ai trasporti pubblici, “al momento non si pensa ad una interruzione ma è chiaro che vanno utilizzati in modo mirato e per necessità”.

Il punto, osserva, “è che il Paese non può essere completamente bloccato e la produzione deve andare avanti. Dobbiamo cioè garantire il rallentamento del contagio ma anche le attività fondamentali. Tutto ciò che non è essenziale, a partire dai movimenti personali, va dunque evitato”.

Le misure vanno quindi rispettate “in modo responsabile e le prossime due settimane saranno cruciali per capire se ci sarà un’inversione di tendenza; in questa settimana, invece – rileva Ricciardi – si dovrebbe assistere secondo le previsioni ad un aumento dei casi”. Proprio il rispetto stringente delle norme di contenimento decise dal governo potrà fare quindi la differenza: “Speriamo che democraticamente il Paese lo faccia, rispettando le forti raccomandazioni del governo, oppure – conclude – si dovranno adottare misure ancora più energiche”.