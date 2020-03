Coronavirus: Rocca “Per Croce Rossa è il Tempo della Gentilezza”: dalla spesa a domicilio al trasporto sanitario

Centinaia di volontari in tutta Italia accanto ai più vulnerabili

Agenpress. In questo momento delicato per il Paese le attività della Croce Rossa Italiana si intensificano a favore delle persone più vulnerabili.

Tutti i Comitati da nord a sud, già fortemente impegnati nell’attività di emergenza a supporto delle Regioni, stanno attivando moltissimi servizi a favore delle persone più fragili: spesa a domicilio, trasporto infermi e consegna farmaci e beni di prima necessità.

Sono centinaia i volontari che in queste ore, muniti degli appositi Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), stanno garantendo assistenza agli anziani e alle fasce più deboli della popolazione: “Tutti i Comitati stanno mettendo in pratica nella maniera più straordinaria possibile ‘Il Tempo della Gentilezza’ – dichiara il Presidente della Croce Rossa Francesco Rocca – ripensando a tutte le attività per essere vicini alle persone fragili e garantendo sempre la sicurezza dei volontari.

Le tre parole d’ordine in questo momento sono smart, safe and kind: continuiamo ad assistere la popolazione con intelligenza e creatività, in sicurezza e con gentilezza, sempre attenti al prossimo”.

Oltre alle attività sul territorio, prosegue senza sosta il lavoro della Sala Operativa del numero verde della Croce Rossa 800 – 06 55 10 con oltre 500 chiamate al giorno. Gli operatori forniscono h24 informazioni sui comportamenti corretti da rispettare e l’iter da seguire in caso di contatto diretto o indiretto con soggetti positivi.

In aumento, inoltre, le richieste da tutta Italia che prevedono l’intervento dei medici della Sala Operativa per una prima assistenza telefonica e supporto nell’attivazione delle strutture ospedaliere.

Intensificato, infine, il servizio di supporto psicologico telefonico e di telecompagnia da parte di psicologi ed esperti in Sala Operativa: utile e fondamentale strumento di assistenza per affrontare stress e incertezza.