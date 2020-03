Coronavirus. Toni Capuozzo, superati gli 8mila contagiati, l’Italia chiude, adesso. Era ora

Agenpress – Siamo tutti zona rossa, allora. I numeri: abbiamo superato gli 8000 contagiati. Non tutti sono da ospedalizzare, e non tuttI richiedono ventilazione, per fortuna: in Italia abbiamo cinquemila posti letto nelle terapie intensive. L’unica buona notizia è che il paziente uno -il 38nne atletico e forte di Codogno- è uscito dalla terapia intensiva: ci ha messo 17 giorni. Abbiamo avuto 333 vittime. Le prime hanno avuto un funerale, adesso no. A Milano ci sono stati 500 casi di contagio. Meno di Bergamo e Brescia.

STARE A CASA

Nel mio piazzale milanese, e lì attorno, ci sono cinque esercizi commerciali (in realtà uno è un salone di massaggi) gestiti da cinesi e un grande supermercato cinese. Tutti chiusi. L’unica ad avere riaperto è il caffè della cinese più simpatica, quella che parla meglio l’italiano, che ormai è dei nostri, ha imparato da noi. Un rianimatore ha detto: se stessimo tutti a casa, il virus si fermerebbe in 15 giorni. Se non si ferma e, mettiamo, 10.000 persone hanno bisogno di ventilatori polmonari, sappiamo che in Italia i ventilatori polmonari sono 3000.

GLI ITALIANI

Non ascoltano, dubitano sia una esagerazione, e pensano non li riguardi, o riguardi, come in una Sparta a rovescio, solo i vecchi. Brutalmente: nelle terapie intensive lombarde la scorsa settimana erano costretti a non intubare gli ultrasettantenni. In questi giorni gli ultrassessantenni. Senza senso della misura il premier cita Churchill. Ma lo scenario, attorno a noi, mostra che gli italiani sono lo specchio della classe politica, si meritano l’uno con l’altro, dio li fa e poi li accoppia. Ci sono eccezioni, e vestono un camice o una divisa, ma il tipo italiano assomiglia molto al marchese del Grillo: non è un popolo di alpini, solidale e disciplinato. Siamo figli della stagione dei diritti, non di quella dei doveri. Siamo followers, o pecore: se tutti vanno in giro chi sono io per non farlo, chi mi nega il diritto di farlo? Poi ci sono le eccezioni, quegli italiani che nel momento peggiore, come Alberto Sordi e Gassman ne La grande Guerra, quando l’ufficiale austriaco li aspetta molli e traditori, tirano fuori l’eroismo dei paurosi, dei deboli, il colpo di biliardo finale: ve lo mostro io chi sono. E davanti a questi italiani, a chi mette nell’androne un cartello come quello che accompagna queste note, o anche solo a chi resta a casa per non fare male a se stesso e agli altri, il paragone con l’Italia che se frega, e anche con l’Italia della politica è impietoso: è il gladiatore contro un cinepanettone.

IL MONDO

Non c’è ancora una risposta alla domanda: perché in Italia ? C’ è una frase del ministro degli Esteri di Maio: “ci ricorderemo dei paesi che ci sono stati vicini”. Quali, e come, signor ministro ? L’Europa che ci ha negato le mascherine, la Francia che inventa una pizza per l’occasione, la CNN che fa dell’Italia il centro del mondo del contagio ? E anche i più sfigati che, giustamente, ci hanno detto di non entrare ? Auguriamoci che altri non passino quello che stiamo passando noi, abbiamo bisogno di vincere, non abbiamo bisogno di rivincite. Certo, uno può sorridere dei 3500 vestiti da Puffi che in Francia minacciano di puffizzare il virus, ma conta di più guardare alle cose serie. Se i dati sono veri, la Cina sta contendo il contagio. Sabato ci sono stati 99 casi di contagio (erano 2000 al giorno qualche settimana fa): meno che in Italia. Il costo è stato mettere 60 milioni di persone in quarantena e fermare tutto, ciò che per un regime non è così difficile. Altri, da Hong Kong – che rimane pur sempre un’appendice- a Taiwan hanno adottato strategie meno ferree. Una volta Mao Tse Tung disse una cosa che calza come un guanto al Bel Paese, dove spesso la parola “regime” è usata a proposito solo quando si parla di diete alimentari: “La situazione è eccellente, grande è il disordine sotto il cielo”. L’Italia chiude, adesso. Era ora.

Toni Capuozzo