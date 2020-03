Emergenza Covid-19: aggiudicata la prima procedura d’urgenza per la fornitura di dispositivi medici per la terapia intensiva e sub-intensiva

Alla procedura, suddivisa in 7 lotti, hanno partecipato 35 imprese per complessive 67 offerte. Sconti medi sui ventilatori polmonari tra -16% e -23%

Agenpress. Consip ha aggiudicato la prima procedura negoziata d’urgenza per le attività di procurement connesse all’emergenza sanitaria “Covid-19” – realizzata in coordinamento con il Dipartimento della Protezione Civile – per la fornitura di dispositivi medici per terapia intensiva e sub-intensiva, dispositivi e servizi connessi, e dispositivi opzionali.

Dichiara l’Amministratore delegato di Consip, Cristiano Cannarsa: “Appartenenza allo Stato, impegno e responsabilità hanno reso possibile questo primo grande risultato. Una complessa procedura progettata, pubblicata e aggiudicata in soli 4 giorni, per rendere immediatamente disponibili dispositivi per potenziare la terapia intensiva delle strutture sanitarie”.

Alla procedura – suddivisa in 7 lotti – hanno partecipato 35 imprese per complessive 67 offerte, arrivando ad offrire sconti rilevanti (es. Lotto 1 “Ventilatori polmonari ad alta complessità per terapia intensiva” con sconto medio di -23%; Lotto 2 “Ventilatori polmonari per terapia sub-intensiva” con sconto medio di -16%).

Le consegne saranno effettuate in 4 scaglioni temporali – entro 3 giorni, tra 4 e 7 giorni, tra 8 e 15 giorni, tra 16 e 45 giorni – dal momento dell’ordine (es. i 3.918 ventilatori totali offerti tra lotto 1 e 2 sono ripartiti in: n. 119 ventilatori “entro 3 giorni”, n. 200 ventilatori “tra 4 e 7 giorni”, n. 886 “tra “8 e 15 giorni” e n. 2.713 “tra 16 e 45 giorni”).

Di seguito lo schema riepilogativo delle aggiudicazioni:

Lotto Dispositivo Aggiudicatari 1 2.264 Ventilatori polmonari ad alta complessità per terapia intensiva – aria compressa 1. Althea Italia S.p.A. 2. Vyaire Srl 3. Draeger Italia 4. Medtronic Italia 5. GE Medical Systems Italia 6. Betafin 7. Medigas Italia S.r.l. 8. Burke&Burke 9. Getinge 2 1.654 Ventilatori polmonari per terapia sub-intensiva – turbina 1. Althea Italia S.p.A. 2. Air Liquide Medical Systems 3. Echoes S.r.l. 4. Vyaire Srl 5. Progetti S.r.l. 6. Draeger Italia 7. Medigas Italia S.r.l. 8. Burke&Burke 9. Getinge 3 6.793 Monitor multiparametrici 1. Althea Italia S.p.A. 2. Burke&Burke 3. Seab Intruments S.r.l. 4. Progetti S.r.l. 5. Alea S.a.S 6. Draeger Italia 7. GE Medical Systems Italia 8. Philips S.p.A. 9. Spacelabs Healthcare S.r.l. 10. Mortara instruments Europe 11. Betafin 12. Eukon S.r.l. 4 7.101 Monitor multiparametrici da trasporto 1. Althea Italia S.p.A. 2. Viglia Srl 3. Burke&Burke 4. Seab Intruments S.r.l. 5. Progetti S.r.l. 6. Alea S.a.S 7. Draeger Italia 8. GE Medical Systems Italia 9. Sidem 10. Cardioline S.p.A. 11. Philips S.p.A. 12. Mortara instruments Europe 13. Betafin 5 11.670 Pompe infusionali per farmaci 1. Becton Dickinson Italia 2. Alea S.a.S 3. Codan 4. Fresenius Kabi Italia S.r.l. 5. B.Braun Milano 6. Smiths Medical 7. ICU Medical Europe 6 1.940 Pompe peristaltiche per nutrizione enterale 1. Cardinal Health Italy 509 S.r.l. 7 448.265 Accessori per ventilatori polmonari Sub-Lotto 7.1 – Tubi endotracheali 1. Medtronic Italia 2. Teleflex Medical 3. Medisize Italia 4. Vyaire Srl 5. Intersurgical S.p.A. 6. Betafin Sub-Lotto Lotto 7.2 – Caschi CPAP 1. Vygon Italia 2. Intersurgical S.p.A. Sub-Lotto Lotto 7.3 – Caschi NIV 1. Intersurgical S.r.l. Sub-Lotto Lotto 7.4 – Maschera “total face” e oronasali NIV 1. Air Liquide Medical Systems 2. Vyaire Srl 3. Fisher&Pykel SaS 4. Medisize Italia 5. Intersurgical S.p.A. 6. Draeger Italia 7. Betafin 8. Philips S.p.A. Sub-Lotto Lotto – 7.5 Sistemi Aspirazione 1. Intersurgical S.p.A. 2. Betafin 3. Medtronic Italia 4. Vyaire Srl 5. Medival S.r.l. 6. Smiths Medical Sub-Lotto Lotto 7.6 – Umidificatore 1. Medisize Italia Sub-Lotto Lotto 7.7 – Laringoscopio 1. Medisize Italia 2. Sanimed 3. Teleflex Medical Sub-Lotto Lotto 7.8 – Kit accesso vascolare 1. Vygon Italia 2. Teleflex Medical

Per ogni lotto sarà stipulato un Accordo quadro con tutti i fornitori aggiudicatari. Gli ordini di fornitura verranno gestiti direttamente da Consip – sulla base dei fabbisogni definiti dalla Protezione Civile – a partire dal fornitore primo classificato, fino all’esaurimento della disponibilità dei prodotti di quest’ultimo, proseguendo poi con un meccanismo “a cascata” verso i fornitori successivi in graduatoria.

La durata dell’Accordo Quadro è di 6 mesi e potrà essere prorogata fino a un massimo di ulteriori 6 mesi, e comunque non oltre la durata del periodo emergenziale.