Fabrizio Cicchitto (Rel): Bonafede è Desaparecido

Agenpress. Mentre stava ogni giorno in Tv quando si trattava di parlare di intercettazioni e di prescrizione, adesso di fronte alla esplosione delle carceri determinata anche da forzature neanche spiegate ai detenuti, il ministro di Grazie e Giustizia è desaparecido.

È comparso ieri al Tg1 per una comunicazione burocratica, ma non è presente rispetto all’esplosione delle carceri italiane provocate anche da un ministro forcaiolo, reazionario e incapace. Siamo in attesa di una analisi demolitoria di un ministro incapace da parte del Fatto.

Dichiarazione di Fabrizio Cicchitto (Presidente Riformismo e Libertà).