Industria: Istat, produzione gennaio, +3,7% su mese. Unc: solo un rimbalzo tecnico. E’ un’illusione ottica!

Agenpress. Secondo i dati resi noti oggi dall’Istat, la produzione industriale a gennaio sale del 3,7% rispetto al mese precedente e scende dello 0,1% su base annua.

“E’ solo un rimbalzo tecnico! Dopo un tonfo come quello di dicembre, era altamente probabile una temporanea inversione di tendenza al rialzo. Ma è un’illusione ottica! Lo dimostra il fatto che su base annua la produzione resta quasi stabile, scendendo dello 0,1%, mentre su base trimestrale c’è un calo dello 0,9%, ossia il rialzo di oggi non basta per recuperare le perdite dei mesi precedenti” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

“Se poi consideriamo che non solo si è perso rispetto ai valori pre-crisi, ma anche rispetto ad appena due anni fa, il quadro è completo. Dal gennaio 2008, infatti, l’industria segna un -19,5%, ossia si è perso quasi un quinto della produzione industriale, mentre per i beni di consumo durevoli la distanza rispetto a 12 anni fa è del 23,3%.

La situazione è peggiorata, però, anche rispetto a gennaio 2018, con un gap da colmare dello 0,9%, che sale al 4,3% per i beni non durevoli” conclude Dona.

Tabella: produzione industriale, variazione percentuale (dati corretti per gli effetti di calendario)

Beni intermedi Beni strumentali Beni di consumo durevoli Beni di consumo non durevoli Beni di consumo Energia TOTALE INDUSTRIA (a) Differenza % Gen 2020 – Gen 2008 -29,4 -15,5 -23,3 -7,4 -10,1 -21,6 -19,5 Differenza % Gen 2020 – Gen 2018 -2,9 0,6 10,8 -4,3 -2,4 4,4 -0,9 Differenza % Gen 2020 – Gen 2019 -0,3 2,1 11,2 -0,4 1,2 -6,6 -0,1

Fonte: Unione Nazionale Consumatori su elaborazione dati Istat

(a) escluse costruzioni