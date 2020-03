L’opinione di Roberto Napoletano. Un gabinetto di guerra per l’Italia

Agenpress. Se De Gasperi torna a nascere e lo fanno di nuovo capo del governo o se l’unico in circolazione che lo richiama, Mario Draghi, fa la stessa cosa, farebbero fatica a cambiare qualcosa.

Che cosa potrebbero entrambi con uno Zaia che da “capo di stato” della Repubblica indipendente del Veneto – secondo focolaio di Coronavirus insieme al primo lombardo supera l’epicentro globale di Wuhan – si permette di intimare al presidente del Consiglio che le sue province non devono essere inserite nella fascia 1 e che la circolare ha bisogno di un regolamento di attuazione? Ometto di rappresentare qui sguardo e modi espressivi.

Che cosa potrebbero De Gasperi e Draghi con un Governatore Fontana e il suo fido scudiero, l’assessore regionale alla sanità Gallera, che criticano il premier Conte dal versante opposto e, cioè, che l’ordinanza non è sufficientemente drastica e alimenta incertezze? Dove lo mettiamo il Governatore del Piemonte, Cirio, che si è battuto in modo encomiabile e che è positivo al Coronavirus come Zingaretti, ma che non rinuncia neppure lui a esprimere il suo malcontento e lo stupore perché l’altro “Capo di Stato ombra”, che è il Governatore della Regione Emilia-Romagna, il bravissimo Bonaccini, gli aveva assicurato che il Presidente del Consiglio avrebbe ridiscusso il testo con loro e, sottinteso, sarebbe venuto a più miti consigli?

