Mes. Paolo Capone, Leader UGL: “Dibattito surreale. Governo pretenda intervento della BCE a sostegno di imprese e lavoratori”

Agenpress. “In un momento così drammatico in cui i cittadini stanno sperimentando sulla propria pelle l’emergenza Coronavirus, le Istituzioni europee sembrano avere individuato la vera priorità: l’approvazione del Meccanismo europeo di stabilità (Mes). L’ennesima riforma all’insegna dell’austerity, che se approvata metterebbe l’intera economia del nostro Paese sotto la spada di Damocle di Bruxelles. Un dibattito surreale quello in corso nell’Ue.

In tal senso mi auguro che il Governo non abbia barattato i 7 miliardi di euro in deficit in cambio della ratifica del Mes. L’Esecutivo pretenda lo stralcio di una riforma che minaccia direttamente i risparmiatori italiani. Serve un intervento immediato e concreto della BCE attraverso un’immissione di liquidità nell’economia reale senza precedenti, a sostegno dei lavoratori e delle imprese colpiti dall’emergenza del virus Covid-19”.

Lo ha dichiarato in una nota Paolo Capone, Segretario Generale dell’UGL, in merito al dibattito relativo all’approvazione del Mes.