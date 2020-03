SIPPE, dopo i fatti gravi delle ultime ore nelle carceri italiane, lancia hashtag #Bonafededimettiti

Agenpress. “Stiamo lanciando anche attraverso i social un video con le immagini più agghiaccianti delle rivolte innescate da diversi detenuti nei giorni scorsi in diversi Penitenziari italiani.

Lo facciamo con l’ hashtag #bonafededimettiti “ A dichiararlo è il Presidente del SIPPE Alessandro De Pasquale che afferma: “queste immagini decretano il fallimento del sistema penitenziario e di molte sue strutture che, dal punto di vista della sicurezza, sono apparse decisamente fragili”.

Il SIPPE ha chiesto quindi le dimissioni del Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, evidentemente incapace di investire sulla sicurezza, tentando ancora di minimizzare quanto accaduto nei giorni scorsi, senza spiegarci come sia stato possibile che dei detenuti siano potuti arrivare sulle strade, sui tetti e in ogni luogo del carcere, distribuendolo. La sicurezza, conclude De Pasquale, è la condizione necessaria per attuare il trattamento rieducativo del condannato e non il contrario.

Auspico che il Governo, dopo questi fatti, metta mano alla riforma dell’ordinamento penitenziario e a quella della polizia penitenziaria, costituendo squadre Speciali di pronto intervento per ogni regione e pene severe per chi detiene o introduce cellulari nei reparti detentivi visto che la rivolta è stata anche ripresa dall’interno dai detenuti.